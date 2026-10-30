Juliette e Kaique Cerveny: Amor, emoção e romantismo marcaram o casamento luxuoso dos dois - Reprodução

Juliette e Kaique Cerveny: Amor, emoção e romantismo marcaram o casamento luxuoso dos doisReprodução

Publicado 30/10/2026 07:00

Foi de encher os olhos! Juliette Freire e Kaique Cerveny protagonizaram, ontem, uma cerimônia deslumbrante no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. Em um cenário digno de conto de fadas, com arquitetura de castelo medieval, o casal reuniu cerca de 300 convidados, entre familiares, amigos e famosos. Anitta, Gilberto Gil, Flora Gil, Chico César, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Gil do Vigor estavam entre os padrinhos.

A noiva surgiu deslumbrante em um vestido assinado por Carlos Bacchi e entrou ao som de “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. A emoção tomou conta da cerimônia, que ainda teve apresentação de Liniker.

Para a festa, Juliette apostou em um segundo vestido, com franjas, e a animação ficou por conta de Xand Avião.

O jantar teve assinatura do chef Onildo Rocha.

Uma noite de muito romantismo, elegância e celebração do amor, com o Recife servindo de cenário para um verdadeiro espetáculo.