Juliette e Kaique Cerveny: Amor, emoção e romantismo marcaram o casamento luxuoso dos doisReprodução
Juliette tem casamento de conto de fadas em Recife
Cerimônia luxuosa reuniu famosos, teve muita emoção e apresentações musicais; Rayane Figliuzzi e Cesgranrio também são destaques
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Gustavo Tutuca entra na disputa pela presidência da Alerj
Deputado estadual articula apoios entre diferentes partidos e movimenta os bastidores da política fluminense
Empresário veta artistas petistas, causa polêmica e acaba recuando
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Virginia Fonseca desiste do Teleton após briga com Silvia Abravanel
Discussão envolvendo Lucas Guedez e a família Abravanel ganhou repercussão, mas influenciadora manterá doação à AACD
Thayse Teixeira fala demais e acaba demitida do SBT
Apresentadora questionou o resultado das eleições ao vivo, foi afastada e acabou dispensada pela emissora
Para deixar Belo, Rayane teria pedido pensão de R$ 100 mil
Influenciadora também teria exigido apartamento e carro para deixar a mansão do pagodeiro, mas um segredo pode mudar o rumo da negociação
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