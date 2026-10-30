A namorada do cantor Belo teve um suposto romance com o empresário Rafael Alves negado por sua advogadaReprodução
Rayane diz estar com Belo; advogada nega romance com empresário
Defesa da namorada de Belo esclarece especulações sobre suposto envolvimento com empresário em meio às polêmicas amorosas
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Virginia Fonseca desiste do Teleton após briga com Silvia Abravanel
Discussão envolvendo Lucas Guedez e a família Abravanel ganhou repercussão, mas influenciadora manterá doação à AACD
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