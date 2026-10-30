A namorada do cantor Belo teve um suposto romance com o empresário Rafael Alves negado por sua advogada - Reprodução

A namorada do cantor Belo teve um suposto romance com o empresário Rafael Alves negado por sua advogadaReprodução

Publicado 30/10/2026 08:30

A novela amorosa de Belo e Rayane Figliuzzi ganhou mais um capítulo. E, pelo visto, o roteiro está longe do último episódio! Depois das especulações sobre um suposto relacionamento a três envolvendo o cantor, Rayane e Nicole Fagundes, veio à tona a notícia de que a influenciadora estaria vivendo um romance com o empresário Rafael Alves, ex-namorado da atriz Carol Castro. Mas a advogada de Rayane, Márcia Marques Santos Passalini, entrou em contato com esta coluna, ontem, para negar o envolvimento.

A história acontece justamente quando Rayane e Belo enfrentam uma crise marcada por rumores de traição e discussões. Apesar de toda a confusão, a influenciadora garantiu recentemente que os dois continuam juntos. Entre supostos triângulos amorosos, separações e reconciliações, uma coisa é certa: essa novela tem mais reviravoltas do que muito folhetim das nove!