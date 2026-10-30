Cariúcha estaria enfrentando resistência de parte da equipe do "SuperPop" após polêmicas nos bastidores - Reprodução/Instagram

Cariúcha estaria enfrentando resistência de parte da equipe do "SuperPop" após polêmicas nos bastidoresReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2026 10:00

O clima anda quente nos bastidores do “SuperPop”, da RedeTV! ! Cariúcha estaria desagradando parte da equipe após uma sequência de polêmicas. A apresentadora teria pedido a saída da diretora Claudia Zerbinato e indicado para o lugar Luiz Afif, seu amigo de longa data. A confusão com Rico Melquiades, barrado de uma gravação, também teria aumentado o desgaste. As informações foram reveladas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Pelo visto, o programa é “SuperPop”, mas a popularidade de Cariúcha nos bastidores anda em baixa!