Mileide Mihaile reassume o posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca após meses de negociações - Foto: reprodução Instagram

Mileide Mihaile reassume o posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca após meses de negociaçõesFoto: reprodução Instagram

Publicado 31/10/2026 07:00

Bomba! A Unidos da Tijuca foi a última escola do Grupo Especial a resolver o mistério de sua rainha de bateria para 2027. E, depois de tanto suspense, a solução estava dentro de casa: Mileide Mihaile está de volta! Em agosto, esta coluna revelou que uma ala da diretoria defendia entregar o posto a uma representante da comunidade caso ninguém aceitasse desembolsar a bolada pretendida. Na época, circulava a informação de que a coroa custaria R$ 1 milhão, valor negado pela escola. Mileide, que havia anunciado sua saída, nega que o afastamento tenha ocorrido por questões financeiras. Mas, segundo informações que chegaram à coluna, seu retorno teria sido acertado por R$ 250 mil.

Se os números estiverem corretos, a coroa ganhou um desconto de 75%. Pelo visto, na Sapucaí, até o reinado entra em liquidação. O samba não pode parar. E a negociação, muito menos!