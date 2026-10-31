Mileide Mihaile reassume o posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca após meses de negociaçõesFoto: reprodução Instagram
Após o pedido de 1 milhão, Mileide teria voltado à Tijuca por 250 mil
Após meses de mistério, Mileide Mihaile reassume o posto de rainha de bateria. Nos bastidores, o preço da coroa virou assunto
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