Ivete Sangalo atribuiu o adiamento do show às chuvas, mas não conseguiu convencer parte dos fãs - Foto: reprodução Instagram

Ivete Sangalo atribuiu o adiamento do show às chuvas, mas não conseguiu convencer parte dos fãsFoto: reprodução Instagram

Publicado 31/10/2026 08:00

Parece que o tempo fechou para Ivete Sangalo , e não foi só no céu de São Paulo! A cantora adiou para 6 de março de 2027 o show que faria hoje (31), no Parque do Ibirapuera, alegando que as fortes chuvas prejudicaram a montagem da estrutura. Mas a explicação não convenceu parte dos fãs, que suspeitam de outro temporal: o das vendas de ingressos.

Nas redes sociais, internautas lembraram as sucessivas promoções, incluindo uma oferta em que o público comprava quatro entradas e ganhava outras duas. Ivete apareceu nas redes, lamentou a situação e garantiu que a segurança estava em primeiro lugar. A baixa procura, no entanto, não foi confirmada como motivo do adiamento.

Uma coisa é certa: entre chuva, descontos e desconfiança, o que não faltou foi gente fazendo barulho. Só não foi na plateia!