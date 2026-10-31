Paola Carosella e Henrique Fogaça deixaram de se seguir nas redes sociais em meio a divergências políticas - Foto: reprodução rede social

Paola Carosella e Henrique Fogaça deixaram de se seguir nas redes sociais em meio a divergências políticasFoto: reprodução rede social

Publicado 31/10/2026 09:00

Parece que a política entrou na cozinha e azedou o tempero! Henrique Fogaça Paola Carosella , que dividiram a bancada do MasterChef por anos, deixaram de se seguir no Instagram. O detalhe é que os dois andaram servindo pratos políticos bem diferentes. Enquanto Fogaça fez críticas ao governo Lula e teve seu nome associado ao apoio a Flávio Bolsonaro, Paola declarou apoio ao presidente petista.

Bastou o unfollow para os internautas levantarem a suspeita de que a divergência política teria colocado a antiga parceria na panela de pressão. Nenhum dos dois, porém, confirmou o motivo do afastamento virtual.

Pelo visto, depois de tantos anos julgando receitas, os chefs descobriram que o prato mais difícil de engolir pode ser a opinião política do outro.

E olha que nem precisaram chamar Erick Jacquin para avaliar o resultado!