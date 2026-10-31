Lula poderá ter a companhia de Matheus, de 9 anos, na subida da rampa do Palácio do Planalto durante a posse presidencial - Foto: reprodução rede social

Lula poderá ter a companhia de Matheus, de 9 anos, na subida da rampa do Palácio do Planalto durante a posse presidencialFoto: reprodução rede social

Publicado 31/10/2026 10:00

Matheus, de apenas 9 anos, que vende doces nas ruas de Fortaleza para ajudar a família, virou símbolo de uma onda de solidariedade após ser humilhado pela influenciadora Valéria Diniz. Em um vídeo que provocou revolta, ela pediu que o menino fizesse o famoso “L”, em referência a Lula , e depois se recusou a comprar seus produtos. A repercussão foi tão grande que internautas começaram uma campanha para que Matheus suba a rampa do Planalto ao lado do presidente durante a posse, em 5 de janeiro de 2027. O deputado federal André Janones entrou na história e garantiu que já está tomando providências para tentar viabilizar o encontro. Por enquanto, não há convite oficial.

A influenciadora pediu desculpas e afirmou que não teve intenção de humilhar a criança. Mas a história já teve uma reviravolta: o menino que saiu de uma abordagem com as mãos vazias agora recebe uma verdadeira corrente de carinho. E a influenciadora? Acabou descobrindo que, nas redes sociais, certas atitudes custam muito mais caro do que uma caixa de bombons.