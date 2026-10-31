Wagner Victer recebeu o título de doutor honoris causa em Engenharia pela UNISUAM em reconhecimento à sua trajetória profissional Foto: reprodução Instagram
Wagner Victer recebe título de doutor honoris causa
Engenheiro é homenageado pela trajetória profissional, marcada por passagens por importantes cargos públicos no Rio de Janeiro
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