Wagner Victer recebeu o título de doutor honoris causa em Engenharia pela UNISUAM em reconhecimento à sua trajetória profissional - Foto: reprodução Instagram

Wagner Victer recebeu o título de doutor honoris causa em Engenharia pela UNISUAM em reconhecimento à sua trajetória profissional Foto: reprodução Instagram

Publicado 31/10/2026 11:00

Tem gente que coleciona cargos. Wagner Victer agora também coleciona títulos! O engenheiro foi homenageado pela UNISUAM com o título de doutor honoris causa em Engenharia, em cerimônia realizada na quinta-feira (29). E currículo para isso não falta. Victer já comandou a Secretaria Estadual de Educação, presidiu a Cedae e esteve à frente da Secretaria de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro. Com uma trajetória que atravessa diferentes áreas da administração pública, o engenheiro acrescenta mais uma distinção à carreira. Desta vez, sem precisar assumir nenhuma secretaria.

O reconhecimento é acadêmico, e o mérito, profissional!