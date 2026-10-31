Milton Cunha ficou em São Paulo enquanto suas malas seguiram viagem para Fernando de Noronha - Foto: reprodução Instagram

Milton Cunha ficou em São Paulo enquanto suas malas seguiram viagem para Fernando de NoronhaFoto: reprodução Instagram

Publicado 31/10/2026 12:00

Milton Cunha já estava pronto para desembarcar em Fernando de Noronha, mas quem chegou primeiro foram as malas! O carnavalesco saiu do Rio de Janeiro ontem (30), em um voo da Latam com conexão em São Paulo, de onde seguiria para participar do festival Love Noronha. Só que alguma coisa deu muito errado no roteiro: as bagagens embarcaram para o paraíso, enquanto o dono ficou em terra firme. Revoltado, Milton contou que planejava a viagem havia três meses e acordou às 2h da manhã para cumprir o compromisso.

O imprevisto ainda colocou em risco sua participação na programação do evento, que marcaria sua primeira visita à ilha. O carnavalesco cobrou providências e criticou as companhias aéreas.

E pensar que Milton, acostumado a comentar os maiores desfiles do Carnaval, acabou protagonizando um enredo que nem a comissão de frente conseguiria explicar. Desta vez, quem desfilou foi a bagagem. E sem precisar de mestre-sala!