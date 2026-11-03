Sabrina Sato convoca 24 mulheres negras grávidas para desfilar pela Vila Isabel no Carnaval de 2027Foto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Grávida de oito meses, Sabrina Sato resolveu levar a maternidade para a Sapucaí. A rainha de bateria da Vila Isabel está convocando 24 mulheres negras grávidas para desfilar no Carnaval de 2027. As interessadas precisam estar no terceiro mês de gestação. A ideia é celebrar a maternidade, a ancestralidade e a força feminina, resgatando uma referência do histórico desfile de 1989, quando a escola apresentou o enredo ‘Direito é Direito’. Agora, com ‘Torto Arado’, inspirado na obra de Itamar Vieira Junior, a azul e branco promete mostrar que o samba também se aprende no ventre.
Sabrina, que espera seu primeiro filho com Nicolas Prattes, já está na reta final da gravidez. E a Vila se prepara para levar duas gerações à Sapucaí de uma só vez.