Erika Schneider recebeu de Daniel Vorcaro um apartamento de luxo para morar em São Paulo - reprodução Instagram

Erika Schneider recebeu de Daniel Vorcaro um apartamento de luxo para morar em São Pauloreprodução Instagram

Publicado 03/11/2026 08:00

O celular de Daniel Vorcaro , ex-dono do Banco Master, continua rendendo histórias que nem os melhores roteiristas de novela conseguiriam imaginar. Mensagens encontradas pela Polícia Federal revelam que Erika Schneider , ex-bailarina do Faustão e ex-participante de ‘A Fazenda’, recebeu do banqueiro um apartamento de luxo para morar em São Paulo.

A modelo chegou a agradecer pela generosidade, dizendo que transbordava gratidão sempre que entrava no imóvel. Mas a tranquilidade começou a balançar quando pessoas apareceram no apartamento, deixando Erika preocupada. Em uma das conversas, ela se ofereceu para desocupar o endereço e confessou que não tinha para onde ir.

As mensagens também revelam que Vorcaro presenteou a modelo com um anel, posteriormente roubado em Cannes, na França. Erika já negou ter namorado o banqueiro, embora tenha confirmado que os dois tiveram alguns encontros.

Pelo visto, a relação podia até não ter compromisso amoroso, mas tinha endereço certo. O problema é que, quando o proprietário enfrentou a tempestade, até o teto da gratidão começou a apresentar goteiras.