Erika Schneider recebeu de Daniel Vorcaro um apartamento de luxo para morar em São Pauloreprodução Instagram
Vorcaro cedeu apartamento de luxo para Erika Schneider
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