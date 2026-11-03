Eduardo Cavaliere aproveitou a agenda na Cidade de Deus para mostrar suas habilidades com a bola - reprodução Instagram

Eduardo Cavaliere aproveitou a agenda na Cidade de Deus para mostrar suas habilidades com a bolareprodução Instagram

Publicado 03/11/2026 09:00

Mal terminaram as eleições de 2026 e o prefeito Eduardo Cavaliere já apareceu batendo uma bolinha por aí. Durante o feriadão, entre inaugurações, visitas a comunidades e anúncios de obras, o futebol ganhou espaço na agenda. No sábado, em Bangu, deu o pontapé inicial da final da Taça das Favelas. No domingo, inaugurou melhorias no Residencial Independência, na Freguesia, anunciou novas obras na Gardênia Azul e terminou o roteiro na Cidade de Deus, onde vestiu o colete e resolveu entrar em campo. ‘Categoria pura, fala sério?’, brincou nas redes sociais.

Olha, Cavaliere, se a categoria é pura, deixamos para os especialistas decidirem. Mas uma coisa é certa: com 2028 no horizonte, não vão faltar comentaristas políticos analisando cada jogada. E, cá entre nós, prefeito, se a política anda cheia de jogo duro, uma boa pelada no domingo não faz mal a ninguém.