Chaim Zaher, empresário do setor de educação e comunicação, está entre os interessados na compra do SBTFoto: reprodução rede social
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