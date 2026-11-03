Chaim Zaher, empresário do setor de educação e comunicação, está entre os interessados na compra do SBT - Foto: reprodução rede social

Chaim Zaher, empresário do setor de educação e comunicação, está entre os interessados na compra do SBTFoto: reprodução rede social

Publicado 03/11/2026 10:00

O empresário Chaim Zaher , dono do Grupo Thathi e de afiliadas do SBT , voltou a aparecer na lista de interessados em comprar a emissora fundada por Silvio Santos. Segundo pessoas próximas, a vontade de assumir o controle da rede não é exatamente uma novidade. O detalhe é que as filhas do apresentador não demonstram qualquer intenção de vender o canal. Muito pelo contrário! Estão empenhadas em preservar o patrimônio e dar continuidade ao legado do pai.

Zaher, que já tem negócios milionários nas áreas de educação e comunicação, parece disposto a ampliar seu império. Mas existe uma pequena diferença entre querer comprar e conseguir fechar negócio.

Afinal, o Baú da Felicidade pode até despertar o interesse de muita gente, mas quem guarda a chave continua sendo a família Abravanel. E, por enquanto, não há sinal de que ela esteja à venda.