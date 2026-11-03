Virginia Fonseca exibe mais um buquê de rosas vermelhas e mantém em segredo a identidade do remetente - Foto: reprodução rede social

Virginia Fonseca exibe mais um buquê de rosas vermelhas e mantém em segredo a identidade do remetenteFoto: reprodução rede social

Publicado 03/11/2026 11:00

Gente, mas que história é essa de tantas rosas vermelhas na vida de Virginia Fonseca ? Ontem, segunda, 2, a influenciadora voltou a exibir um enorme buquê, acompanhado de um bilhete e, claro, sem revelar a identidade do remetente. E não é a primeira vez! As flores chegam, os seguidores especulam, os nomes dos possíveis admiradores aparecem e o mistério continua. Haja romantismo! A essa altura, a floricultura já deve ter até um programa de fidelidade exclusivo para a moça.

Agora, cá entre nós, esta coluna começa a considerar uma hipótese curiosa: será que o nome de quem manda as flores não é exatamente o mesmo de quem recebe? Mas isso é assunto para deixar entre as pétalas…