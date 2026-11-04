Marina Ruy Barbosa no centro de uma polêmica que envolve divergências políticas, rompimentos com amigas e troca de acusações - Foto: reprodução Instagram

Marina Ruy Barbosa no centro de uma polêmica que envolve divergências políticas, rompimentos com amigas e troca de acusaçõesFoto: reprodução Instagram

Publicado 04/11/2026 07:00 | Atualizado 04/11/2026 10:10





Mas o capítulo mais delicado envolve Luma Costa. Amigas há 22 anos, as duas construíram laços que ultrapassaram os bastidores da televisão. Luma foi madrinha do casamento de Marina, que, por sua vez, é madrinha de um dos filhos da atriz. Em uma conversa privada, após tomar conhecimento das críticas de Nati Vozza, Luma também afirmou ter sentido vergonha do posicionamento político da amiga. O relacionamento desandou de vez e as duas deixaram de se seguir no Instagram.



Luma, entretanto, contesta a versão de que a política tenha provocado o rompimento. Garante que foi removida das redes sociais, acusa Marina de protagonizar “incontáveis surtos” ao longo dos anos e afirma que tentou preservar a amizade até não conseguir mais. Até a presença de Luma no casamento de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina, apareceu entre as possíveis causas do desgaste, embora nenhuma das duas tenha confirmado essa hipótese.



E como toda novela precisa de elenco de apoio, Bianca Comparato saiu em defesa de Marina, enquanto Shantal Verdelho concordou com as críticas de Lala Rudge. Camila Queiroz também deixou de seguir a ruiva, mas garantiu que não tem nada a ver com a confusão. A mãe de Marina pediu paz. Já Luma, grávida do terceiro filho, diz querer encerrar o assunto.



No fim das contas, o Brasil já encerrou a eleição presidencial, mas o segundo turno das amizades continua em andamento. Entre votos, vetos, prints e indiretas, uma relação de 22 anos virou disputa pública. Marina Ruy Barbosa virou protagonista de uma novela que mistura política, amizade, mágoas antigas e um elenco de famosas que não para de crescer. Tudo começou a ganhar força depois que a atriz demonstrou apoio à reeleição de Lula. Embora preferisse uma terceira via, Marina justificou sua escolha citando os investimentos na recuperação do Museu Casa de Rui Barbosa, antiga residência de seu tataravô, que, segundo ela, ficou abandonado durante o governo Bolsonaro. A posição não agradou a todas. Nati Vozza declarou que teria vergonha, Lala Rudge também demonstrou descontentamento e Marina passou a acreditar que estava sofrendo um boicote das próprias amigas. A ruiva e seus familiares chegaram a receber ameaças de morte.Mas o capítulo mais delicado envolve Luma Costa. Amigas há 22 anos, as duas construíram laços que ultrapassaram os bastidores da televisão. Luma foi madrinha do casamento de Marina, que, por sua vez, é madrinha de um dos filhos da atriz. Em uma conversa privada, após tomar conhecimento das críticas de Nati Vozza, Luma também afirmou ter sentido vergonha do posicionamento político da amiga. O relacionamento desandou de vez e as duas deixaram de se seguir no Instagram.Luma, entretanto, contesta a versão de que a política tenha provocado o rompimento. Garante que foi removida das redes sociais, acusa Marina de protagonizar “incontáveis surtos” ao longo dos anos e afirma que tentou preservar a amizade até não conseguir mais. Até a presença de Luma no casamento de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina, apareceu entre as possíveis causas do desgaste, embora nenhuma das duas tenha confirmado essa hipótese.E como toda novela precisa de elenco de apoio, Bianca Comparato saiu em defesa de Marina, enquanto Shantal Verdelho concordou com as críticas de Lala Rudge. Camila Queiroz também deixou de seguir a ruiva, mas garantiu que não tem nada a ver com a confusão. A mãe de Marina pediu paz. Já Luma, grávida do terceiro filho, diz querer encerrar o assunto.No fim das contas, o Brasil já encerrou a eleição presidencial, mas o segundo turno das amizades continua em andamento. Entre votos, vetos, prints e indiretas, uma relação de 22 anos virou disputa pública.

E o mais curioso é que, nessa novela, todas parecem ter razão, ninguém quer ser a vilã e a verdade continua sem conseguir entrar em cena.