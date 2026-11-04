Marina Ruy Barbosa no centro de uma polêmica que envolve divergências políticas, rompimentos com amigas e troca de acusaçõesFoto: reprodução Instagram
Mas o capítulo mais delicado envolve Luma Costa. Amigas há 22 anos, as duas construíram laços que ultrapassaram os bastidores da televisão. Luma foi madrinha do casamento de Marina, que, por sua vez, é madrinha de um dos filhos da atriz. Em uma conversa privada, após tomar conhecimento das críticas de Nati Vozza, Luma também afirmou ter sentido vergonha do posicionamento político da amiga. O relacionamento desandou de vez e as duas deixaram de se seguir no Instagram.
Luma, entretanto, contesta a versão de que a política tenha provocado o rompimento. Garante que foi removida das redes sociais, acusa Marina de protagonizar “incontáveis surtos” ao longo dos anos e afirma que tentou preservar a amizade até não conseguir mais. Até a presença de Luma no casamento de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina, apareceu entre as possíveis causas do desgaste, embora nenhuma das duas tenha confirmado essa hipótese.
E como toda novela precisa de elenco de apoio, Bianca Comparato saiu em defesa de Marina, enquanto Shantal Verdelho concordou com as críticas de Lala Rudge. Camila Queiroz também deixou de seguir a ruiva, mas garantiu que não tem nada a ver com a confusão. A mãe de Marina pediu paz. Já Luma, grávida do terceiro filho, diz querer encerrar o assunto.
No fim das contas, o Brasil já encerrou a eleição presidencial, mas o segundo turno das amizades continua em andamento. Entre votos, vetos, prints e indiretas, uma relação de 22 anos virou disputa pública.
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