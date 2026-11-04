Douglas Ruas e a vice-governadora eleita Fernanda Louback durante a coletiva de imprensa realizada na Firjan, no Centro do RioFoto: Andrei Lara

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Andrei Lara
Esta coluna participou, ontem (3), da coletiva de imprensa do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), realizada na sede da Firjan, no Centro do Rio. Durante o encontro, que foi breve, Ruas apresentou os três primeiros nomes de seu secretariado e antecipou medidas da futura administração. Fernanda Louback, vice-governadora eleita, assumirá a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher; Maria Gabriela Bessa ficará à frente da Casa Civil e Governança; e Anderson Monteze comandará a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.

Entre as prioridades anunciadas estão a redução significativa do número de secretarias e o controle das despesas públicas, diante de um déficit estimado em R$ 14 bilhões para 2027. Ruas também defendeu a aprovação de um teto de gastos para limitar o crescimento das despesas à evolução da receita.
Na segurança pública, confirmou que pretende reunir os comandos das polícias Civil e Militar sob uma única Secretaria de Segurança Pública. O nome do futuro titular da pasta será anunciado posteriormente.

No campo político, o governador eleito criticou as iniciativas que questionam o resultado da eleição estadual e buscam a realização de um segundo turno entre ele e Eduardo Paes. Ruas classificou a movimentação como uma afronta à Justiça Eleitoral e afirmou que o processo eleitoral está encerrado.
Questionado sobre a postura de Flávio Bolsonaro, que contestou o resultado da eleição presidencial, preferiu não comentar o posicionamento do aliado.

Um dos momentos da coletiva foi dedicado à transição de governo. Ruas elogiou o governador em exercício, Ricardo Couto, pela colaboração e pelo acesso às informações necessárias à formação da nova administração. Ao mencionar dificuldades enfrentadas em processos de transição em outros estados, destacou a relação estabelecida no Rio. “A equipe do governador em exercício Ricardo Couto tem sido muito prestativa. A transição nos primeiros dias tem transcorrido com muito êxito. Estamos tendo acesso a tudo aquilo que a gente precisa, de uma maneira muito séria”, afirmou.

Douglas Ruas também agradeceu à equipe de Ricardo Couto e ressaltou a importância da cooperação entre as duas administrações.
Novos integrantes do secretariado deverão ser anunciados nas próximas semanas, enquanto o governador eleito prepara a estrutura que assumirá o comando do estado em janeiro de 2027.