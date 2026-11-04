Douglas Ruas e a vice-governadora eleita Fernanda Louback durante a coletiva de imprensa realizada na Firjan, no Centro do RioFoto: Andrei Lara
Entre as prioridades anunciadas estão a redução significativa do número de secretarias e o controle das despesas públicas, diante de um déficit estimado em R$ 14 bilhões para 2027. Ruas também defendeu a aprovação de um teto de gastos para limitar o crescimento das despesas à evolução da receita.
No campo político, o governador eleito criticou as iniciativas que questionam o resultado da eleição estadual e buscam a realização de um segundo turno entre ele e Eduardo Paes. Ruas classificou a movimentação como uma afronta à Justiça Eleitoral e afirmou que o processo eleitoral está encerrado.
Um dos momentos da coletiva foi dedicado à transição de governo. Ruas elogiou o governador em exercício, Ricardo Couto, pela colaboração e pelo acesso às informações necessárias à formação da nova administração. Ao mencionar dificuldades enfrentadas em processos de transição em outros estados, destacou a relação estabelecida no Rio. “A equipe do governador em exercício Ricardo Couto tem sido muito prestativa. A transição nos primeiros dias tem transcorrido com muito êxito. Estamos tendo acesso a tudo aquilo que a gente precisa, de uma maneira muito séria”, afirmou.
Douglas Ruas também agradeceu à equipe de Ricardo Couto e ressaltou a importância da cooperação entre as duas administrações.
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