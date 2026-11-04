Douglas Ruas e a vice-governadora eleita Fernanda Louback durante a coletiva de imprensa realizada na Firjan, no Centro do Rio - Foto: Andrei Lara

Douglas Ruas e a vice-governadora eleita Fernanda Louback durante a coletiva de imprensa realizada na Firjan, no Centro do RioFoto: Andrei Lara

Publicado 04/11/2026 08:00

Esta coluna participou, ontem (3), da coletiva de imprensa do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), realizada na sede da Firjan, no Centro do Rio. Durante o encontro, que foi breve, Ruas apresentou os três primeiros nomes de seu secretariado e antecipou medidas da futura administração. Fernanda Louback, vice-governadora eleita, assumirá a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher; Maria Gabriela Bessa ficará à frente da Casa Civil e Governança; e Anderson Monteze comandará a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.



Entre as prioridades anunciadas estão a redução significativa do número de secretarias e o controle das despesas públicas, diante de um déficit estimado em R$ 14 bilhões para 2027. Ruas também defendeu a aprovação de um teto de gastos para limitar o crescimento das despesas à evolução da receita.

Na segurança pública, confirmou que pretende reunir os comandos das polícias Civil e Militar sob uma única Secretaria de Segurança Pública. O nome do futuro titular da pasta será anunciado posteriormente.



No campo político, o governador eleito criticou as iniciativas que questionam o resultado da eleição estadual e buscam a realização de um segundo turno entre ele e Eduardo Paes. Ruas classificou a movimentação como uma afronta à Justiça Eleitoral e afirmou que o processo eleitoral está encerrado.

Questionado sobre a postura de Flávio Bolsonaro, que contestou o resultado da eleição presidencial, preferiu não comentar o posicionamento do aliado.



Um dos momentos da coletiva foi dedicado à transição de governo. Ruas elogiou o governador em exercício, Ricardo Couto, pela colaboração e pelo acesso às informações necessárias à formação da nova administração. Ao mencionar dificuldades enfrentadas em processos de transição em outros estados, destacou a relação estabelecida no Rio. “A equipe do governador em exercício Ricardo Couto tem sido muito prestativa. A transição nos primeiros dias tem transcorrido com muito êxito. Estamos tendo acesso a tudo aquilo que a gente precisa, de uma maneira muito séria”, afirmou.



Douglas Ruas também agradeceu à equipe de Ricardo Couto e ressaltou a importância da cooperação entre as duas administrações.

Novos integrantes do secretariado deverão ser anunciados nas próximas semanas, enquanto o governador eleito prepara a estrutura que assumirá o comando do estado em janeiro de 2027.