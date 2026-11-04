Cauã Reymond e Kim Kardashian dividem os holofotes durante evento em Nova York - Foto: reprodução Instagram

Cauã Reymond e Kim Kardashian dividem os holofotes durante evento em Nova YorkFoto: reprodução Instagram

Publicado 04/11/2026 09:00

Cauã Reymond desembarcou em Nova York e mostrou que o charme brasileiro também tem passaporte internacional. O ator marcou presença na pré-estreia da segunda temporada de ‘Tudo É Justo’, do Disney+, e apareceu ao lado de Kim Kardashian na festa realizada após o evento.

Impecável em um terno branco da grife Alexander McQueen, o galã dividiu os holofotes com a atriz e empresária americana, que apostou em um vestido cinza. Cauã integra o elenco da produção de Ryan Murphy, ao lado de nomes como Glenn Close, Sarah Paulson e Naomi Watts.

E uma prévia já mostrou que o brasileiro não foi contratado apenas para fazer figuração: em determinada cena, Glenn Close derrama uma bebida em sua camisa, que ele acaba tirando sob o olhar atento da personagem de Kim.

A temporada estreia hoje, 4 de novembro. Pelo visto, Hollywood descobriu o que o Brasil sabe há tempos: quando o assunto é Cauã Reymond, até um acidente com bebida pode virar espetáculo.