Cauã Reymond e Kim Kardashian dividem os holofotes durante evento em Nova YorkFoto: reprodução Instagram
Cauã Reymond conquista Hollywood e divide holofotes com Kim Kardashian
Ator brasileiro aparece ao lado da empresária americana em Nova York e contracena com grandes estrelas internacionais
Cauã Reymond conquista Hollywood e divide holofotes com Kim Kardashian
Ator brasileiro aparece ao lado da empresária americana em Nova York e contracena com grandes estrelas internacionais
Douglas Ruas promete enxugar governo e elogia governador Ricardo Couto
Governador eleito apresenta três nomes, anuncia mudanças na segurança pública e defende controle de gastos no estado
Marina Ruy Barbosa no olho do furacão: briga vai além da política
Apoio a Lula, conversas expostas e acusações entre antigas amigas transformam uma relação de 22 anos em uma novela pública
Virginia ganha tantas rosas que até o cupido já está desconfiado
Influenciadora recebe mais um buquê de rosas vermelhas, mantém o remetente em segredo e movimenta as redes sociais
Chaim Zaher quer comprar o SBT, mas herdeiras não querem vender
Empresário do setor de educação e comunicação volta a ser apontado como interessado na emissora fundada por Silvio Santos
Eduardo Cavaliere já está batendo bola para 2028
Entre inaugurações, anúncios de obras e futebol, prefeito do Rio movimentou o feriadão e entrou em campo na Cidade de Deus
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.