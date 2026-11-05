Tia Surica - Foto: reprodução rede social

Tia SuricaFoto: reprodução rede social

Publicado 05/11/2026 07:00 | Atualizado 05/11/2026 08:08

Uma declaração de Tia Surica promete dar o que falar no mundo do samba. Questionada sobre a presença de religiões de matriz africana no carnaval, a veterana da Portela foi categórica: “Religião é religião. E Carnaval é Carnaval. Misturar Carnaval com macumba eu discordo”, afirmou.

A declaração foi dada em entrevista ao Papo Carioca, no YouTube. Ela também afirmou não achar certo misturar as duas coisas. A opinião chama atenção justamente por vir de uma das figuras mais tradicionais do samba carioca, cuja história tem profundas ligações com a cultura afro-brasileira.

Pelo visto, até na avenida há quem prefira cada coisa no seu terreiro.