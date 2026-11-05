Janaina Barbosa - Foto: reprodução rede social

Janaina BarbosaFoto: reprodução rede social

Publicado 05/11/2026 08:06

A morte precoce de Janaína Barbosa , na terça-feira (3), aos 48 anos, pegou muita gente de surpresa. Segundo uma amiga próxima, a ex-apresentadora do TV Fama sofreu um choque anafilático após uma reação a medicamento. Janaína brilhou na televisão ao lado de Nelson Rubens e também foi casada com Otávio Mesquita. Este colunista a conheceu em 2002, durante o Pré-Caju, em Aracaju.

A amizade continuou, com direito à presença no casamento dela com Mesquita, cuja recepção aconteceu na Estação Júlio Prestes, em São Paulo, e a outros encontros na capital paulista. Guardo até hoje o lindo convite de casamento e as boas lembranças.

Uma perda que deixa saudade. Descanse em paz, Janaína!