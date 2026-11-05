Lucas Padilha - Foto: reprodução Instagram

Lucas PadilhaFoto: reprodução Instagram

Publicado 05/11/2026 09:21

A volta das sessões comerciais do Cine Odeon , na Cinelândia, tem uma contribuição da gestão de Lucas Padilha na Secretaria Municipal de Cultura. A RioFilme, vinculada à pasta, participa da parceria com o grupo Severiano Ribeiro/Kinoplex que prevê subsídio público de R$ 1 milhão por ano para apoiar o funcionamento do cinema. A programação também prevê sessões gratuitas para alunos e professores da rede municipal.

No ano do centenário, o Odeon retomou as exibições em 29 de outubro, com ingressos a R$ 12 até 4 de novembro e R$ 15 a partir do dia 5. O acerto da gestão está em apoiar a continuidade de uma sala histórica e ampliar as possibilidades de acesso do público.

Preservar a memória cultural do Rio também passa por manter esses espaços funcionando e frequentados.