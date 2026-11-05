LinikerFotos: reprodução rede social

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Os fãs de Liniker que acompanham esta coluna viviam cobrando uma nota que não fosse sobre a antipatia da cantora. Pois bem, chegou o dia! Visivelmente mais magra, com os cachos iluminados e belíssima, a artista virou assunto nas redes sociais. Talento nunca lhe faltou, beleza também não. Quanto à simpatia… melhor não estragar o elogio. Convenhamos: Liniker está ótima!