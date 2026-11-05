LinikerFotos: reprodução rede social
Liniker está ótima e surpreende até quem não gosta dela
Mais magra e de visual renovado, cantora coleciona elogios nas redes sociais
Liniker está ótima e surpreende até quem não gosta dela
Mais magra e de visual renovado, cantora coleciona elogios nas redes sociais
Lucas Padilha acerta ao apoiar a retomada do Cine Odeon
Parceria entre a RioFilme, vinculada à Secretaria de Cultura, e o Kinoplex prevê subsídio público de R$ 1 milhão por ano
Janaína Barbosa: uma amizade que deixa saudade
Ex-apresentadora do TV Fama morreu aos 48 anos após uma reação alérgica a medicamento
Tia Surica diz que não concorda com ‘macumba’ no Carnaval
Baluarte da Portela defende que religião e folia não devem se misturar
Cauã Reymond conquista Hollywood e divide holofotes com Kim Kardashian
Ator brasileiro aparece ao lado da empresária americana em Nova York e contracena com grandes estrelas internacionais
Douglas Ruas promete enxugar governo e elogia governador Ricardo Couto
Governador eleito apresenta três nomes, anuncia mudanças na segurança pública e defende controle de gastos no estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.