Anitta desconversa sobre possível reconciliação com Ludmilla e nega romance com Mestre Fafá - Fotos: reprodução rede social

Anitta desconversa sobre possível reconciliação com Ludmilla e nega romance com Mestre FafáFotos: reprodução rede social

Publicado 06/11/2026 07:00

Quem estava comemorando uma possível reconciliação entre Anitta Ludmilla pode guardar os fogos de artifício! As duas cantoras, que romperam a amizade em 2019 após uma desavença envolvendo os bastidores de uma parceria musical, voltaram a ser assunto nas redes sociais. Os rumores apontavam que elas teriam feito as pazes e até planejavam gravar uma música juntas em 2027. Mas Anitta tratou de esfriar os ânimos. Questionada sobre o assunto, afirmou que não acompanhou os comentários e disparou: “Não sou responsável pelo que as pessoas falam, eu sou responsável pelo que eu falo”.

E a Poderosa ainda precisou apagar outro incêndio, desta vez no coração dos fofoqueiros! Depois de aparecer de mãos dadas com Mestre Fafá, da Grande Rio, e até fazer uma tatuagem igual à dele, a cantora negou qualquer romance. Garantiu que a sintonia entre os dois é apenas profissional.

Pelo visto, Anitta está distribuindo mais negativas do que convites para o Carnaval!