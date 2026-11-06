Ana Castela vai receber R$ 1,7 milhão para comandar a virada de ano em Florianópolis - Foto: Reprodução Instagram

Ana Castela vai receber R$ 1,7 milhão para comandar a virada de ano em FlorianópolisFoto: Reprodução Instagram

Publicado 06/11/2026 08:00

A boiadeira Ana Castela está montada no sucesso e galopando rumo aos milhões! A cantora foi contratada pela Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, para se apresentar no Réveillon da Beira-Mar Norte, no dia 31 de dezembro, por nada menos que R$ 1,7 milhão. O valor, publicado no Diário Oficial do município, representa um aumento de R$ 500 mil em relação ao cachê de R$ 1,2 milhão que recebeu por uma apresentação em Brasília, no último Ano-Novo. Uma valorização de quase 42% em apenas um ano! E os números não param por aí.

Ao longo de 2026, a sertaneja acumulou 26 contratos de shows com prefeituras brasileiras, que somam R$ 22,6 milhões. Aos 22 anos, Ana prova que sabe muito bem transformar sucesso em dinheiro.

Pelo visto, a boiadeira não está apenas estourada nas paradas musicais. Está fazendo a boiada inteira valer ouro!