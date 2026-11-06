Ana Castela vai receber R$ 1,7 milhão para comandar a virada de ano em FlorianópolisFoto: Reprodução Instagram
Ana Castela receberá R$ 1,7 milhão por uma virada de ano
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