Virginia Fonseca visita a AACD após desentendimento com Silvia Abravanel e afastamento do TeletonFoto: reprodução rede social
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Após críticas de Silvia Abravanel, influenciadora cancela participação no Teleton e assessoria esclarece polêmica sobre visita à AACD
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Lucas Padilha acerta ao apoiar a retomada do Cine Odeon
Parceria entre a RioFilme, vinculada à Secretaria de Cultura, e o Kinoplex prevê subsídio público de R$ 1 milhão por ano
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