Virginia Fonseca visita a AACD após desentendimento com Silvia Abravanel e afastamento do TeletonFoto: reprodução rede social

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Andrei Lara
A relação entre Virginia Fonseca e o SBT continua rendendo capítulos dignos de novela mexicana! Tudo começou quando Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, criticou publicamente a influenciadora após a divulgação de um vídeo em que ela aparecia dançando com notas de dólar presas à roupa numa boate em Miami. Silvia chegou a sugerir que a ex-sogra de Virginia, Poliana Rocha, pedisse a guarda dos três netos. O comentário caiu como uma bomba! Virginia cancelou sua participação no Teleton, campanha beneficente da emissora, mas manteve a doação à AACD.
Ontem, a influenciadora visitou a instituição em São Paulo, sem a presença de uma equipe do SBT. Surgiram então rumores de que ela teria proibido a emissora de registrar o encontro. A assessoria negou, explicando que essas visitas sempre foram acompanhadas apenas por fotógrafos e pela equipe de redes sociais da instituição. Ou seja, a doação continua, a solidariedade também, mas a relação com o SBT parece precisar de uma boa sessão de reabilitação!