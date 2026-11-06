Canal ?Exército do Dudu? se aproxima de 263 mil seguidores e tem funcionamento mantido pelo TRE-RJ - Foto: reprodução Instagram

Canal ?Exército do Dudu? se aproxima de 263 mil seguidores e tem funcionamento mantido pelo TRE-RJFoto: reprodução Instagram

Publicado 06/11/2026 10:00

A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro ganhou mais um capítulo, desta vez no WhatsApp! O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) decidiu manter em funcionamento o canal ‘ Exército do Dudu’ , que já se aproxima da marca de 263 mil seguidores e defende a realização de um segundo turno entre Douglas Ruas e Eduardo Paes. O PL havia solicitado a suspensão do canal, alegando possíveis irregularidades eleitorais.

O corregedor do tribunal, desembargador Fernando Cerqueira Chagas, considerou que as manifestações dos integrantes estão protegidas pela liberdade de expressão e que não havia justificativa suficiente para retirar o canal do ar. A discussão acontece após a retotalização dos votos da eleição, que alterou o cenário da disputa pelo Palácio Guanabara.