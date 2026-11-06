Canal ?Exército do Dudu? se aproxima de 263 mil seguidores e tem funcionamento mantido pelo TRE-RJFoto: reprodução Instagram
‘Exército do Dudu’ segue firme no WhatsApp
TRE-RJ mantém canal com quase 263 mil seguidores que defende a realização de um segundo turno na disputa pelo Governo do Rio
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Lucas Padilha acerta ao apoiar a retomada do Cine Odeon
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