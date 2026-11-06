Marina Ruy Barbosa vê anel de R$ 6 milhões virar motivo de disputa na família do ex-noivo Abdul Fares - Foto: reprodução rede social

Marina Ruy Barbosa vê anel de R$ 6 milhões virar motivo de disputa na família do ex-noivo Abdul FaresFoto: reprodução rede social

Publicado 06/11/2026 11:00

O romance de Marina Ruy Barbosa com o empresário Abdul Fares terminou, mas a atriz continua envolvida numa confusão que começou muito antes de ela entrar para a família. Os Fares, donos da rede de móveis Marabraz, travam uma disputa judicial por um patrimônio bilionário, com direito a brigas entre pais, filhos e primos. Agora, um primo do empresário, que também se chama Abdul Fares, resolveu colocar Marina no meio do tiroteio familiar. Nas redes sociais, acusou a atriz e o ex-noivo de supostos crimes, chegou a pedir a prisão dos dois e exigiu explicações sobre um anel de noivado de R$ 6 milhões, presente que Marina ganhou em 2023.

Segundo ele, a joia teria origem no patrimônio da família. Só que Hasna Fares, mãe do empresário, entrou em cena para defender a ex-nora. Garantiu que o anel foi comprado pelo filho com dinheiro do próprio trabalho e revelou que Marina já tentou devolvê-lo diversas vezes, mas a família não aceitou.

A atriz também deixou claro que não pretende participar de uma guerra entre parentes que já existia antes de conhecê-los. E convenhamos: quando até a ex-sogra defende a ex-nora, não tem pra ninguém!