Marina Ruy Barbosa vê anel de R$ 6 milhões virar motivo de disputa na família do ex-noivo Abdul FaresFoto: reprodução rede social
Marina Ruy Barbosa no meio de uma guerra de bilhões
Atriz é envolvida em disputa milionária da família Fares por causa de anel de R$ 6 milhões e recebe apoio da ex-sogra
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