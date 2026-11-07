Mônica Waldvogel repercutiu nas redes sociais ao falar sobre a comemoração da derrota de Flávio Bolsonaro durante programa na GloboNews Foto: reprodução Instagram
Mônica Waldvogel comemora derrota de Flávio Bolsonaro
Declaração da jornalista na GloboNews repercute nas redes sociais durante debate sobre os desafios econômicos de 2027
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