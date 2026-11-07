Mônica Waldvogel repercutiu nas redes sociais ao falar sobre a comemoração da derrota de Flávio Bolsonaro durante programa na GloboNews - Foto: reprodução Instagram

Mônica Waldvogel repercutiu nas redes sociais ao falar sobre a comemoração da derrota de Flávio Bolsonaro durante programa na GloboNews Foto: reprodução Instagram

Publicado 07/11/2026 07:00

Uma declaração da experiente jornalista Mônica Waldvogel movimentou os bastidores políticos e as redes sociais. Durante o programa Em Pauta, da GloboNews , na última terça-feira (3), a apresentadora comentou a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial e soltou uma frase que não passou despercebida: “A impressão que deu é de que comemoramos a derrota do Flávio Bolsonaro, como sociedade, pela democracia, pelo não sei o quê”. Mônica conversava com o economista Marcos Lisboa sobre os desafios econômicos de 2027, quando mencionou a comemoração eleitoral para fazer um alerta: passada a eleição, os problemas econômicos continuam à espera de soluções.

A declaração ganhou repercussão, especialmente entre apoiadores de Flávio, que questionaram o uso da primeira pessoa do plural. Enquanto a discussão política tomava conta das redes, a jornalista chamava atenção para projeções de crescimento econômico entre 0,5% e 1% no próximo ano.

No fim das contas, a comemoração virou notícia, mas a conta da economia continua na mesa.





