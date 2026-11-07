Virginia Fonseca nega conhecer o advogado Willer Tomaz, ligado à empresa que transferiu R$ 17,7 milhões para uma empresa da influenciadora - Foto: reprodução Instagram

Virginia Fonseca nega conhecer o advogado Willer Tomaz, ligado à empresa que transferiu R$ 17,7 milhões para uma empresa da influenciadoraFoto: reprodução Instagram

Publicado 07/11/2026 08:00

Virginia Fonseca voltou ao noticiário, mas desta vez o assunto não é maquiagem, romance ou vida de luxo. A Talismã Digital, empresa ligada à influenciadora e ao ex-marido Zé Felipe, recebeu nada menos que R$ 17,7 milhões em apenas cinco transferências via Pix, entre março e setembro de 2024. O dinheiro saiu da AMP Pay, empresa apontada como ligada ao advogado Willer Tomaz, investigado pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas de apostas. O detalhe que chamou a atenção do Santander foi o porte da empresa responsável pelos pagamentos, que declarou capital social de R$ 50 mil e estava enquadrada no Simples Nacional. O banco comunicou as movimentações ao Coaf. Na época, Virginia fazia publicidade para a plataforma de apostas Blaze.

Em comunicado divulgado ontem (6), a assessoria jurídica da influenciadora afirmou que ela não conhece Willer Tomaz, jamais manteve contato ou tratativas com ele e que o advogado não aparece em nenhum de seus contratos. Segundo a defesa, os valores correspondem a campanhas publicitárias regularmente contratadas. Não há comprovação de irregularidade por parte de Virginia.

Agora, convenhamos: cinco Pix que somam quase R$ 18 milhões não são exatamente aquelas notificações bancárias que a gente recebe todo dia!