Gusttavo Lima teve contrato de R$ 1,2 milhão para apresentação no Maranhão anulado pela Justiça, que apontou sobrepreço de R$ 300 milFoto: reprodução Instagram
Justiça anula contrato de R$ 1,2 milhão para show de Gusttavo Lima
Decisão aponta sobrepreço de R$ 300 mil em apresentação do sertanejo no Maranhão e determina devolução da diferença
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