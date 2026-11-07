Gusttavo Lima teve contrato de R$ 1,2 milhão para apresentação no Maranhão anulado pela Justiça, que apontou sobrepreço de R$ 300 mil - Foto: reprodução Instagram

Gusttavo Lima teve contrato de R$ 1,2 milhão para apresentação no Maranhão anulado pela Justiça, que apontou sobrepreço de R$ 300 milFoto: reprodução Instagram

Publicado 07/11/2026 09:00

Depois da polêmica envolvendo os shows de Jorge & Mateus no Nordeste, agora é a vez de Gusttavo Lima aparecer no noticiário por causa de dinheiro público. A Justiça do Maranhão anulou um contrato de R$ 1,2 milhão firmado pela Prefeitura de São Luís para uma apresentação do sertanejo, realizada em setembro de 2025, durante o aniversário da cidade. O motivo? A Justiça identificou um sobrepreço de R$ 300 mil, já que o mesmo artista havia sido contratado por R$ 900 mil em Petrolina, Pernambuco.

E tem mais: segundo a sentença, o cachê foi pago integralmente antes mesmo de o cantor subir ao palco. A empresa Balada Eventos, responsável pela contratação, foi condenada a devolver os R$ 300 mil, com juros e correção monetária. A empresa defendeu a regularidade da contratação, e a decisão ainda cabe recurso. Gusttavo não foi condenado pessoalmente.

Pelo visto, o verdadeiro sucesso dessa história não foi a música, mas a discussão sobre o cachê. Afinal, quando a conta é pública, até a Justiça quer saber quem está pagando a festa!