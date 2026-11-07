Roberto Carlos prepara seu tradicional especial de fim de ano da Globo, desta vez com gravação para até 10 mil pessoas no Rio - Foto: reprodução Instagram / Caio Girardi

Roberto Carlos prepara seu tradicional especial de fim de ano da Globo, desta vez com gravação para até 10 mil pessoas no RioFoto: reprodução Instagram / Caio Girardi

Publicado 07/11/2026 10:00

O Rei Roberto Carlos está preparando uma noite daquelas para seu tradicional especial de fim de ano na Globo. Desta vez, nada de gravação intimista! O cantor vai subir ao palco da Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no próximo dia 26 de novembro, diante de um público que poderá chegar a 10 mil pessoas.

E a lista de convidados é de respeito: Maria Bethânia, Daniel, Alexandre Pires e Iza vão dividir o palco com Roberto. O especial será exibido no dia 23 de dezembro e terá direção do núcleo musical da emissora.

Os ingressos já estão à venda, com entradas que chegam a R$ 1.200. Aliás, o Rei continua com a majestade intacta, mas, pelo preço de alguns ingressos, o súdito vai precisar de um orçamento real para assistir ao espetáculo!





