Representantes do Grupo Rede Amazônica durante a premiação concedida pela Globo, que reconheceu o desempenho comercial e os projetos inovadores da afiliada - Foto: divulgação

Representantes do Grupo Rede Amazônica durante a premiação concedida pela Globo, que reconheceu o desempenho comercial e os projetos inovadores da afiliadaFoto: divulgação

Publicado 07/11/2026 11:00