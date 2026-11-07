Representantes do Grupo Rede Amazônica durante a premiação concedida pela Globo, que reconheceu o desempenho comercial e os projetos inovadores da afiliadaFoto: divulgação

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Andrei Lara
O Grupo Rede Amazônica, afiliado da Globo, resolveu dar uma sacudida na área comercial. Renovou a equipe, estreitou a relação com o Marketing e quer conquistar ainda mais anunciantes. E não estamos falando de pouca gente: são mais de 11 milhões de consumidores potenciais em sua área de atuação. Com parcerias que incluem Warner Music, Editora Globo e Mauricio de Sousa Produções, o grupo também acaba de conquistar duas premiações da Globo. Pelo visto, na Amazônia, os negócios estão tão aquecidos quanto o clima!