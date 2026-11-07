O grupo Raça Negra está entre as grandes atrações gratuitas da Expo Mangaratiba 2026, que celebra os 195 anos do município - Foto: reprodução Instagram

O grupo Raça Negra está entre as grandes atrações gratuitas da Expo Mangaratiba 2026, que celebra os 195 anos do municípioFoto: reprodução Instagram

Publicado 07/11/2026 12:00

Mangaratiba vai comemorar seus 195 anos em grande estilo e, desta vez, quem agradece é o público! Entre os dias 11 e 15 de novembro, a cidade recebe a Expo Mangaratiba 2026, com cinco dias de programação gratuita e atrações de peso. Raça Negra, Roupa Nova, Mari Fernandez, César Menotti & Fabiano, Luciano Camargo, Bruna Karla e Waguinho estão entre os nomes confirmados. E não para por aí!

O evento ocupará uma área de 77 mil metros quadrados, com rodeio, parque de diversões, fazendinha, gastronomia, artistas locais e até experiências imersivas em 3D. A expectativa é movimentar o turismo e aquecer o comércio da região. E convenhamos: com tanta atração de graça, o único problema vai ser escolher qual show assistir.

Mangaratiba resolveu fazer aniversário, mas quem ganha o presente é o público!