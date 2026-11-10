Taís Araújo e Lázaro Ramos adquiriram um terreno na Ilha Bimbarras, na Bahia - Foto: reprodução Instagram

Taís Araújo e Lázaro Ramos adquiriram um terreno na Ilha Bimbarras, na Bahia Foto: reprodução Instagram

Publicado 10/11/2026 04:00

Informação exclusiva da Coluna Andrei Lara! Taís Araújo Lázaro Ramos compraram um terreno de 10 mil metros quadrados na Ilha Bimbarras, localizada na Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. A ilha, que possui mais de 2 milhões de metros quadrados, abriga um empreendimento imobiliário dividido em lotes comercializados individualmente, permitindo que os compradores tenham suas próprias propriedades dentro desse verdadeiro paraíso particular.

O casal terá uma vizinhança de peso: Xanddy Harmonia Carla Perez e o cantor Pablo do Arrocha também estão entre os famosos que adquiriram terrenos no local.

A ilha foi comprada na década de 1980 pelo empresário Reynaldo Loureiro, dono da Bahia Marina.

O endereço, aliás, já faz parte da história da família de Xanddy e Carla. Em agosto deste ano, Victor Alexandre, filho do casal, escolheu a ilha para se casar com Jarline Batista. Em 2022, Carla também comemorou seus 45 anos por lá.

Pelo visto, além da paisagem paradisíaca, a ilha agora tem uma vizinhança que vale milhões!