Taís Araújo e Lázaro Ramos adquiriram um terreno na Ilha Bimbarras, na Bahia Foto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Informação exclusiva da Coluna Andrei Lara! Taís Araújo e Lázaro Ramos compraram um terreno de 10 mil metros quadrados na Ilha Bimbarras, localizada na Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. A ilha, que possui mais de 2 milhões de metros quadrados, abriga um empreendimento imobiliário dividido em lotes comercializados individualmente, permitindo que os compradores tenham suas próprias propriedades dentro desse verdadeiro paraíso particular.
O casal terá uma vizinhança de peso: Xanddy Harmonia, Carla Perez e o cantor Pablo do Arrocha também estão entre os famosos que adquiriram terrenos no local.
A ilha foi comprada na década de 1980 pelo empresário Reynaldo Loureiro, dono da Bahia Marina.
O endereço, aliás, já faz parte da história da família de Xanddy e Carla. Em agosto deste ano, Victor Alexandre, filho do casal, escolheu a ilha para se casar com Jarline Batista. Em 2022, Carla também comemorou seus 45 anos por lá.
Pelo visto, além da paisagem paradisíaca, a ilha agora tem uma vizinhança que vale milhões!
 
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Taís Araújo e Lázaro Ramos adquiriram um terreno na Ilha Bimbarras, na Bahia
Lázaro Ramos e Taís Araújo agora são vizinhos de Xanddy Harmonia e Carla Perez em ilha milionária na Bahia
Coqueiros, jardins e espaços de descanso à beira-mar compõem o cenário de tranquilidade e sofisticação da ilha
Cercada por vegetação exuberante, a ilha reúne paisagens privilegiadas, áreas verdes e acesso direto ao mar
Vista paradisíaca da ilha, onde o verde da natureza encontra as águas tranquilas do mar, em um cenário de beleza e exclusividade