Taís Araújo e Lázaro Ramos adquiriram um terreno na Ilha Bimbarras, na Bahia Foto: reprodução Instagram
Exclusivo Taís Araújo e Lázaro Ramos compram terreno em ilha milionária
Informação exclusiva da Coluna Andrei Lara revela que o casal adquiriu um terreno de 10 mil metros quadrados na Ilha Bimbarras, na Bahia
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