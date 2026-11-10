Virginia Fonseca chamou atenção com o figurino ousado na Fórmula 1Foto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Virginia Fonseca foi ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no último domingo (8), e conseguiu uma façanha: chamou mais atenção que muito carro na pista. Com uma calça cheia de recortes, deixando boa parte do corpo à mostra, a influenciadora virou assunto nas redes sociais. E, como se o figurino já não fosse suficiente, ainda teve pose agachada para os fotógrafos. Convenhamos, faltou tecido, mas sobrou disposição para aparecer. O problema é que, entre o glamour e a vulgaridade, existe uma linha tão fina quanto as tiras daquela calça.
E, enquanto acelerava nos holofotes, outra história envolvendo Virginia veio à tona. A influenciadora fechou um acordo de R$ 30 mil com Leo Dias, após pedir R$ 100 mil por danos morais devido a declarações do jornalista sobre sua vida pessoal. O dinheiro será destinado a três instituições sociais. Leo não reconheceu culpa no acordo. No fim das contas, Virginia conseguiu duas coisas: chamar atenção na pista e encerrar a disputa judicial. Na Fórmula 1, sobrou ousadia. Na Justiça, teve desconto de 70%. Pelo menos dessa vez, quem pisou no freio foi o processo!