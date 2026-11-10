Eduardo Cavaliere acompanhou de perto os problemas causados pelas chuvas no RioFoto: reprodução Instagram

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
A chuva caiu forte no Rio no último sábado (7), mas, nas redes sociais, o que não faltou foi gente tentando empurrar a enxurrada para o quintal político do vizinho. Páginas supostamente informativas, muitas delas com padrinhos políticos nada discretos, trataram de apontar Eduardo Paes como culpado pelos alagamentos. Paes, que não precisou se esconder atrás de perfil apócrifo, entrou na discussão pelo próprio perfil e lembrou que São Gonçalo também havia sofrido com o temporal. Pela lógica da turma, a culpa seria de Douglas Ruas. Pronto, ficou elas por elas. Só faltou alguém descobrir a filiação partidária da frente fria.
Brincadeiras à parte, chuva não tem partido, mas prevenção de enchentes tem responsáveis. Limpeza de bueiros, desassoreamento de rios, manutenção da drenagem e obras estruturais precisam acontecer antes de São Pedro abrir as torneiras. Em meio à disputa política, o prefeito Eduardo Cavaliere não ficou assistindo à tempestade pela janela. No sábado, acompanhou a situação dos alagamentos e deu explicações publicamente. No domingo, esteve em Curicica, Realengo, Acari e Oswaldo Cruz, conversando com moradores, ouvindo cobranças e acompanhando os problemas de perto. Não fugiu da chuva nem das reclamações. Afinal, enquanto políticos disputam quem leva a culpa, quem fica com a água dentro de casa é a população.