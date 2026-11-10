Eduardo Cavaliere acompanhou de perto os problemas causados pelas chuvas no RioFoto: reprodução Instagram
Chuva no Rio vira guerra política; Cavaliere visita áreas críticas
Temporal provoca alagamentos e troca de acusações nas redes, enquanto prefeito acompanha os problemas nas regiões atingidas
Chuva no Rio vira guerra política; Cavaliere visita áreas críticas
Temporal provoca alagamentos e troca de acusações nas redes, enquanto prefeito acompanha os problemas nas regiões atingidas
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