Suzane von Richthofen volta aos holofotes em documentário sobre o crime que chocou o Brasil - Foto: reprodução rede social

Suzane von Richthofen volta aos holofotes em documentário sobre o crime que chocou o Brasil Foto: reprodução rede social

Publicado 10/11/2026 09:00

Suzane von Richthofen parece ter encontrado um mercado que não conhece crise: a exploração da própria história criminal. Condenada por participar do assassinato dos pais, em 2002, ela agora ganha um documentário na Netflix, com estreia amanhã (11). E o detalhe é de cair o queixo! Segundo informações divulgadas pela imprensa, Suzane teria embolsado R$ 500 mil para contar sua versão. Meio milhão de reais!

No trailer, ainda declara: “Eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar.” Enquanto a plataforma aposta na curiosidade do público, fica a pergunta: até onde vai a indústria que transforma criminosos em atrações de streaming? Afinal, ressocialização é uma coisa. Transformar um crime bárbaro em oportunidade de faturamento é outra.

O tempo passa, mas, pelo visto, a história continua rendendo manchetes e dinheiro!