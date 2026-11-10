Bruno Ribas, intérprete que será a voz oficial da Portela no Carnaval de 2027Foto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
O Carnaval dá expediente muito antes de chegar à Sapucaí. É esse trabalho que aparece em ‘Um Amor Chamado Carnaval’, série documental da Riotur, presidida por Bernardo Fellows. Em cinco episódios, a produção revela os bastidores dos desfiles, da criação dos enredos à organização das alas, passando por música, dança e harmonia. Amanhã (11), o episódio ‘O Ritmo Que Conduz a Avenida’ destaca profissionais como Bruno Ribas, Igor Sorriso e Alemão do Cavaco.
A série está disponível nas redes sociais da Riotur, com novos capítulos até 25 de novembro. Afinal, enquanto muita gente só pensa em cair na folia, tem uma turma que trabalha o ano inteiro para colocar o samba na avenida.