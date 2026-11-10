Bruno Ribas, intérprete que será a voz oficial da Portela no Carnaval de 2027Foto: reprodução Instagram
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Taís Araújo e Lázaro Ramos compram terreno em ilha milionária
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