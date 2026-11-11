Maiara e Maraisa viram alvo de críticas pela maneira de tratar os fãsFoto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Maiara e Maraisa parecem estar disputando o título de dupla mais fria do sertanejo. Na chegada à Globo, fãs que aguardavam para cumprimentá-las encontraram uma recepção com a simpatia de uma geladeira. Uma disparou: “Tô muito atrasada, não vou poder ficar aqui conversando com vocês.” A outra tentou amenizar: “Preciso ir, mas vou dar um beijinho em cada uma.”
E não é a primeira vez que a dupla enfrenta críticas pela maneira de tratar os fãs. Claro que artista tem compromissos, horários e dias difíceis, mas simpatia não deveria ser artigo de luxo. Afinal, quem vive cantando sobre amor bem que poderia caprichar um pouquinho mais no carinho fora do palco. Porque, desse jeito, até a geladeira parece mais calorosa!