Bella Campos após as polêmicas nos bastidores de Vale TudoFoto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Parece que os bastidores de Vale Tudo deixaram marcas que nem o tempo conseguiu apagar! Bella Campos, que interpretou a ambiciosa Maria de Fátima no remake da Globo, vive um novo momento profissional após uma passagem turbulenta pela novela. Embora tenha havido conversas sobre a renovação de seu contrato, as negociações não avançaram, e a atriz agora tem três produções encaminhadas fora da emissora.
Durante as gravações, Bella se desentendeu com Cauã Reymond, seu par romântico na trama, e chegou a procurar o setor responsável por denúncias internas da Globo para reclamar de comportamentos que considerou machistas e desrespeitosos. Meses depois, a atriz soltou o verbo em uma entrevista, contou que se sentiu oprimida e criticou a direção da emissora por, segundo ela, não ter tratado adequadamente suas reclamações. Bella chegou a questionar a existência de um suposto pacto entre homens brancos que ocupam cargos de comando na empresa.
Entre os novos trabalhos estão A Estranha na Cama, da Netflix, Quem Matou PC Farias?, do Prime Video, e a adaptação brasileira de Os Anos Novos. Depois de tantas polêmicas nos bastidores de Vale Tudo, Bella segue com a agenda movimentada. Já sua relação profissional com a Globo parece estar em um capítulo bem menos movimentado.