Bispo Samuel Ferreira e senadora Damares Alves envolvidos na polêmica do suposto casamento - Fotos: reprodução rede social

Bispo Samuel Ferreira e senadora Damares Alves envolvidos na polêmica do suposto casamento Fotos: reprodução rede social

Publicado 11/11/2026 09:00

O mundo evangélico e os bastidores da política foram surpreendidos por um anúncio de casamento que ninguém esperava! O bispo Samuel Ferreira, uma das principais lideranças da Assembleia de Deus no Brasil, e a senadora Damares Alves protagonizaram uma situação inusitada durante um culto religioso em Brasília. Diante dos fiéis, o religioso apresentou Damares como sua noiva, dando início a uma história que rapidamente ganhou repercussão. Michelle Bolsonaro não ficou de fora e se ofereceu para ser madrinha, chegando a comentar que a senadora já havia compartilhado detalhes por mensagem.

Damares também entrou no clima e publicou nas redes sociais uma imagem dos dois produzida com inteligência artificial. Na publicação, convidou Michelle e a governadora Celina Leão para serem madrinhas e ainda sugeriu a deputada Bia Kicis como juíza de paz. Com tantos nomes conhecidos envolvidos, o assunto ultrapassou os bancos da igreja e ganhou as redes sociais.

Mas, quando muita gente já tentava entender de onde havia surgido o romance, veio a reviravolta: a assessoria do bispo esclareceu que não existe relacionamento amoroso entre os dois e que tudo não passou de uma brincadeira. Michelle também confirmou a versão.

Agora, convenhamos: com noivo, noiva, madrinhas e até juíza de paz, só faltou marcar a data! O casamento não saiu do papel, mas a repercussão foi digna de uma cerimônia para muitos convidados.