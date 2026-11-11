Apoline e Maya Massafera antes do rompimento que custou o convite de madrinhaFoto: reprodução Instagram

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Tem amizade que não resiste nem a uma borrifada de perfume! Apoline resolveu retirar Maya Massafera da lista de madrinhas de seu casamento, e o motivo tem cheiro de climão. Segundo a influenciadora, Maya não repostou uma publicação sobre seus body splashes, não a parabenizou pela inauguração de sua loja e ainda deixou mensagens sem resposta. A decepção foi tanta que Apoline decidiu cortar o convite. Pelo visto, para subir ao altar como madrinha, não basta estar presente no grande dia. Tem que marcar presença no Instagram também! E Maya, que não deu nem um repost, acabou levando um belo unfollow do altar.