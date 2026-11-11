Apoline e Maya Massafera antes do rompimento que custou o convite de madrinhaFoto: reprodução Instagram
Apoline dispensa Maya Massafera de madrinha e amizade fica abalada
Influenciadora reclama de mensagens ignoradas, falta de apoio nas redes sociais e decide retirar Maya do altar
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Bispo Samuel Ferreira e Damares Alves anunciam casamento e surpreendem
Michelle Bolsonaro se oferece para ser madrinha, senadora publica imagem dos dois e história movimenta os bastidores religiosos e políticos
Após críticas à Globo, Bella Campos perde espaço na emissora
Atriz questionou postura da Globo diante dos conflitos com Cauã Reymond em ‘Vale Tudo’ e agora tem três produções encaminhadas fora da emissora
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Dupla sertaneja demonstra pressa ao encontrar admiradores e volta a chamar atenção pela maneira de lidar com o público
Riotur revela os bastidores e os verdadeiros protagonistas do Carnaval
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Suzane von Richthofen: crime bárbaro e cachê de R$ 500 mil
Condenada por participar do assassinato dos pais, Suzane ganha documentário na Netflix e teria recebido R$ 500 mil
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