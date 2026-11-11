Adriana Bombom, o aniversariante Edu Costha, Mara Maravilha e Bárbara Borges reunidos na comemoração em Copacabana Foto: Rogério Fidalgo / Divulgação
Edu Costha celebra aniversário com convidados famosos
Mara Maravilha, Adriana Bombom e Bárbara Borges marcaram presença na comemoração do empresário em Copacabana
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