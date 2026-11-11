Adriana Bombom, o aniversariante Edu Costha, Mara Maravilha e Bárbara Borges reunidos na comemoração em Copacabana Foto: Rogério Fidalgo / Divulgação

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Teve famosa de tudo quanto é geração e história para contar não faltou! O empresário Edu Costha reuniu um verdadeiro desfile de rostos conhecidos da televisão brasileira para comemorar seu aniversário em Copacabana. Mara Maravilha, Adriana Bombom e Bárbara Borges, ex-paquita e campeã de A Fazenda 14, estiveram entre as convidadas. Claudia Alencar e Isadora Ribeiro também prestigiaram a festa. Com tanta personalidade reunida, o aniversariante conseguiu uma façanha: juntar no mesmo ambiente estrelas que atravessaram diferentes épocas da TV. Um encontro que mais parecia uma retrospectiva da televisão brasileira, só que com bolo, parabéns e muito mais assunto para colocar em dia!