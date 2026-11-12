Malévola Alves está entre os influenciadores que tiveram perfis restringidos no Brasil - Foto: reprodução Instagram

Malévola Alves está entre os influenciadores que tiveram perfis restringidos no Brasil Foto: reprodução Instagram

Publicado 12/11/2026 07:00

O jogo virou, e desta vez quem perdeu foram os influenciadores! O Ministério da Justiça solicitou a derrubada de 348 perfis utilizados para divulgar plataformas de apostas ilegais. Juntas, as contas somam mais de 150 milhões de seguidores. Entre os atingidos estão o ex-BBB Paulo Augusto, Malévola Alves , Merianne Silva, conhecida como Diva do Cras, Nayara Souza, Ítalo Wendel, o Belo Belo, Jéssica Santos, a Jessica Macaxeira, Cris ZL, Léo Neiff e Sagatt.

A medida faz parte da ofensiva do governo federal contra a publicidade de casas de apostas clandestinas. Quem tenta acessar os perfis restringidos encontra avisos de indisponibilidade no Brasil por determinação legal. E a situação pode ficar ainda mais complicada para quem tentar driblar o bloqueio criando novas contas para continuar promovendo jogos proibidos.

O curioso é que muita gente passou meses vendendo a ilusão do dinheiro fácil. Agora, quem apostou alto na própria fama descobriu que, nas redes sociais, a banca também pode fechar. E, desta vez, não adianta pedir para girar a roleta novamente.