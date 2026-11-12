Malévola Alves está entre os influenciadores que tiveram perfis restringidos no Brasil Foto: reprodução Instagram
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Ex-BBB, influenciadores milionários e estrelas da internet perdem acesso às contas após ofensiva do Ministério da Justiça
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