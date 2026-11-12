Cena da novela ?Lá na Minha Terra?, que provocou críticas pela maneira como retrata o NordesteFoto: TV Globo / Divulgação
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