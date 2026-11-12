Cena da novela ?Lá na Minha Terra?, que provocou críticas pela maneira como retrata o Nordeste - Foto: TV Globo / Divulgação

Cena da novela ?Lá na Minha Terra?, que provocou críticas pela maneira como retrata o NordesteFoto: TV Globo / Divulgação

Publicado 12/11/2026 08:00

A Globo conseguiu uma façanha: estrear uma novela ambientada em 2026 e fazer o Nordeste parecer que ainda vive no século passado. ‘Lá na Minha Terra’, escrita por Mario Teixeira, mal chegou à programação e já provocou uma onda de críticas pela maneira como retrata a região. A história se passa na fictícia Lavra Seca, cidade do sertão nordestino sem estado definido, mas com cenas gravadas na Chapada Diamantina, na Bahia. Na trama, Rosenda (Dira Paes) cria cinco filhos depois que o marido, Severino (Daniel de Oliveira), desaparece ao partir para São Paulo. O problema não é a história, mas o retrato escolhido.

Enquanto São Paulo aparece moderna e desenvolvida, o sertão surge com personagens transportando água em cabaças, tomando banho em instalações improvisadas e viajando de pau de arara, numa cena ambientada em 2011. A falta de referências à tecnologia atual, os sotaques carregados e a aparência envelhecida dos cenários também incomodaram. Para completar, a personagem de Camila Morgado, Ismália, chega a tratar o Sudeste como uma região decente, em contraste com o Nordeste.

A repercussão foi tão negativa que a Globo reduziu a divulgação de cenas nas redes sociais e começou a revisar capítulos já gravados, alterando até falas consideradas problemáticas. O autor defende a trama como uma fábula inspirada em suas memórias de infância. Mas parece que, na hora de atualizar o retrato do Nordeste, esqueceram de virar a página do calendário. A novela é de 2026. O preconceito que o público denuncia parece muito mais antigo.