Virginia Fonseca e o piloto César Ramos movimentaram os bastidores após rumores de um possível romance - Fotos: rede social

Virginia Fonseca e o piloto César Ramos movimentaram os bastidores após rumores de um possível romance Fotos: rede social

Publicado 12/11/2026 09:00

Virginia Fonseca parece ter transformado a vida amorosa num verdadeiro campeonato. Depois do cantor Zé Felipe e do jogador Vini Jr., agora quem aparece no radar é César Ramos, piloto da Stock Car. Os dois trocaram beijos numa festa em São Paulo, após o Grande Prêmio de Fórmula 1.

O detalhe é que mal surgiram os rumores e os dois já começaram a se seguir no Instagram. Até Zé Felipe entrou na brincadeira sobre a nova preferência da ex. Pelo visto, Virginia não perde tempo: saiu dos palcos, passou pelos gramados e agora quer acelerar nas pistas.

Só falta descobrir se o novo piloto aguenta tantas curvas.