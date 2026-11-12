Xororó contou, em tom de brincadeira, que precisou dar uma bronca no amigo Leonardo por mensagens picantes no WhatsApp - Foto: reprodução Instagram

Xororó contou, em tom de brincadeira, que precisou dar uma bronca no amigo Leonardo por mensagens picantes no WhatsAppFoto: reprodução Instagram

Publicado 12/11/2026 10:00

Leonardo pode até ser um santo (?!) nos palcos, mas no WhatsApp parece que o repertório é outro! Xororó revelou, aos risos, que precisou dar uma bronca no amigo por causa das mensagens e vídeos pornográficos que ele enviava num grupo criado para assuntos profissionais. O motivo? O sertanejo ficou preocupado com a possibilidade de um dos netos pegar seu celular e dar de cara com aquele conteúdo nada infantil. Leonardo, com seu habitual bom humor, prometeu maneirar nas postagens. Tudo não passou de uma brincadeira entre dois grandes amigos.

Pelo visto, enquanto Xororó prefere cantar sobre amor, Leonardo anda compartilhando umas cenas que nem precisam de trilha sonora!