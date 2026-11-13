Mulher Melão comenta ataques nas redes sociais, critica a pressão estética e defende a beleza em todas as fases da vida - Foto: reprodução Instagram

Mulher Melão comenta ataques nas redes sociais, critica a pressão estética e defende a beleza em todas as fases da vidaFoto: reprodução Instagram

Publicado 13/11/2026 07:00

Conhecida por suas curvas e pela imagem de símbolo sexual, Mulher Melão virou alvo de ataques nas redes sociais após uma entrevista concedida ao Portal Léo Dias, durante um evento em São Paulo. A diretora das musas do Salgueiro foi duramente criticada por sua aparência e recebeu comentários relacionados ao envelhecimento. Em conversa exclusiva com a Coluna Andrei Lara, do Jornal O DIA, ela admitiu que ficou triste, atribuiu o visual à maquiagem e à iluminação desfavoráveis e rebateu a cobrança por uma juventude eterna. Sem medo de envelhecer, a artista também alertou para os danos psicológicos que esse tipo de ataque pode provocar.

Andrei Lara: Depois da sua entrevista ao Léo Dias, você recebeu críticas relacionadas à sua idade. Como se sentiu diante desses ataques?

Mulher Melão: Foi uma combinação infeliz de maquiagem com muito iluminador e uma iluminação que não me favoreceu. Recebi ataques, mas, depois de 19 anos de carreira, sei lidar com isso. Minha preocupação é com quem não tem esse preparo psicológico e pode até desistir dos próprios sonhos por causa das críticas.

Andrei Lara: Você acredita que mulheres consideradas símbolos sexuais sofrem uma cobrança maior para permanecer jovens?

Mulher Melão: Não apenas os símbolos sexuais. A internet cobra uma perfeição que não existe. Por isso, tanta gente recorre aos filtros. Eu me aceito como sou. Sou vaidosa, me cuido, mas minha prioridade é a saúde. A beleza é consequência de hábitos saudáveis.

Andrei Lara: O que mais incomoda você: envelhecer ou viver numa sociedade que não aceita o envelhecimento feminino?

Mulher Melão: O que me incomoda são as pessoas que se escondem atrás da internet para atacar os outros. Parece que sentem prazer em diminuir alguém para se sentirem melhores. Cada um deveria cuidar da própria vida.

Andrei Lara: Você chegou a chorar depois de ler os comentários? Em algum momento, chegou a se sentir feia?

Mulher Melão: Confesso que fiquei triste. A iluminação e a maquiagem realmente não me favoreceram. Mas superei rapidamente. Tenho uma cabeça boa e fico pensando em quem não consegue lidar com esses ataques, que podem até contribuir para uma depressão.

Andrei Lara: Você tem medo de envelhecer e perder a beleza, a sensualidade e o desejo dos homens?

Mulher Melão: Minha mãe tem 70 anos e é lindíssima. Cada fase da vida tem sua beleza e precisamos aproveitar todas elas. Envelhecer é uma bênção de Deus. Quanto mais idade temos, mais motivos temos para agradecer.