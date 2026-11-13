Mulher Melão comenta ataques nas redes sociais, critica a pressão estética e defende a beleza em todas as fases da vidaFoto: reprodução Instagram
Exclusivo Mulher Melão desabafa após ataques etaristas: ‘fiquei triste’
Em entrevista exclusiva à Coluna Andrei Lara, diretora das musas do Salgueiro fala sobre pressão estética, revela como enfrentou os ataques e afirma não ter medo de envelhecer
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