Lucinha Nobre e Milton Cunha movimentaram os bastidores do Carnaval após publicação nas redes sociaisFotos: reprodução rede social

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Andrei Lara
O Carnaval ainda nem começou, mas os bastidores do samba já estão pegando fogo! Uma publicação da página Cidade do Samba, no Instagram, afirmou que uma famosa porta-bandeira estaria por trás do perfil Fofoca Carnaval, acusado de espalhar ódio e rancor entre sambistas. Sem citar nomes, a postagem ganhou um tempero extra quando Milton Cunha disparou: “Será que ela vai publicar as pregas que perdi?”. Quem também apareceu nos comentários foi Lucinha Nobre, ex-porta-bandeira da Unidos da Tijuca e atual coreógrafa do primeiro casal da Mangueira. Indignada, ela classificou a situação como triste e colocou até seu telefone à disposição para esclarecer a história. A página garantiu que não estava falando dela e pediu desculpas. Lucinha voltou a se manifestar, pedindo que parassem de lhe enviar aquela “palhaçada”.
Pelo visto, a disputa por notas dez na avenida ainda vai demorar, mas o quesito confusão já está dando espetáculo!