Silas Malafaia reclama da queda na arrecadação da igreja e cobra fidelidade dos fiéisFoto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Pelo visto, a fé pode até mover montanhas, mas não está conseguindo movimentar o caixa da igreja de Silas Malafaia! O pastor não escondeu a irritação com a queda na arrecadação em outubro e resolveu cobrar explicações dos fiéis. Durante uma pregação, chegou a questionar se o dinheiro havia sumido por causa das eleições ou porque algum candidato perdeu. “A igreja não para com eleição ou sem eleição”, disparou. E ainda cobrou fidelidade nas contribuições, lembrando que Deus deve ocupar o primeiro lugar na vida dos seguidores. No sermão, sobrou até para quem faz promessas de doações futuras. Pelo visto, no altar da política, uns perderam votos. Já no altar de Silas Malafaia, o problema foi a falta de depósitos.
Aleluia, irmãos! Mas não esqueçam a contribuição!