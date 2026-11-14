Rafa Kalimann enfrenta cobrança judicial após campanha publicitária da concorrente da PerdigãoFoto: reprodução Instagram
Rafa Kalimann troca de salsicha e pode pagar R$ 320 mil pela escolha
Ação publicitária da concorrente Seara termina com cobrança de R$ 320 mil e disputa judicial
Rafa Kalimann troca de salsicha e pode pagar R$ 320 mil pela escolha
Ação publicitária da concorrente Seara termina com cobrança de R$ 320 mil e disputa judicial
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