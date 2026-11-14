Rafa Kalimann enfrenta cobrança judicial após campanha publicitária da concorrente da PerdigãoFoto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Quem diria que uma salsicha pudesse provocar tamanha indigestão? Rafa Kalimann está às voltas com uma cobrança de R$ 320 mil após perder uma disputa judicial contra a BRF, dona da Perdigão. Tudo começou quando a ex-BBB participou de uma ação publicitária da concorrente Seara durante o Carnaval, apesar de um contrato de exclusividade. A multa foi fixada em R$ 190 mil, mas, com correções e despesas, a conta engordou. Rafa e sua antiga agência, Ícone Talents, ainda divergem sobre como dividir o prejuízo.
A equipe da influenciadora afirma que ela não participou das negociações e que o dinheiro já está depositado judicialmente desde 2024. Agora, a Perdigão quer receber. Moral da história? No mundo da publicidade, até a salsicha exige fidelidade. E uma escapadinha pode sair mais cara que o banquete inteiro!